PM PARIISIS Nelli Differti olümpia selge eesmärk: kannan ainult kulda, teiste metallide vastu on mul allergia

See, kes eestis maske müüb, võttis FIEga (rahvusvaheline vehklemisliit – V.A.) ühendust, et olümpial on 30 vehklejat samasuguse maskiga, ärge jamage! Me ei tea, millega see lõpeb.

Terve hooaeg on relvadega olnud suur jama. Otsin võõraid treenereid, et palun aita! Siis otsustasime, et olümpiale võtame kaasa oma relvameistri, siin pole aega asjadega jamada. Ja et Kaido oli vaba, sai ta meiega kaasa tulla.»

Differt: «Mask on umbes kuu aega vana. Ma ei teadnud, et selline probleem isegi olla võib. Öeldi, et siin on valed needid. Ütlesime et need on tootja poolt pandud, mida ma teha saan? Vastati: tehke korda!

Tundub, et olime relvakontrollis üks esimesi. Hiinlastel ja korealastel oli samuti palju probleeme ja jäid bussist maha. Olümpial ei tohi logosid peal olla, sellega tekkis korealastel probleem, kuigi nad pole esimesel olümpial. Huvitav on see, et kontrolli ei võetud ühtegi snurri – see on keha külge kinnitatav juhe, mis annab torkest märku.»

Nelis-Naukas: «Imelik on see, et me ei tea vastast, ei tea, mis snurridega saab ja mis maskiga saab.»

Ega võistlemine ohus ole?

Differt: «Ei, seda mitte. Mingi lahenduse leiab alati. Usun, et Kaido suudab lahendada ja saame kontrollist läbi.»

Milles on probleem, kui needid ümarad pole?

Differt: «Keegi ei tea. Ma isegi ei tea, kas see on reeglites kirjas. Aga tundub, et midagi leiti.»

Nelis-Naukas: «See on nende enda väljamõeldis.»

Differt: «Arvan, et paanikaks pole põhjust.»