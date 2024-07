PM PARIISIS Reena Pärnat avas eestlaste olümpia maailmarekordiga lõppenud võistlusel

Enne võistlust

Eelringi skoor moodustub 72 lasust, mida tehakse 12 vooru ja kuue soorituse kaupa. Maksimum skoor on 720 punkti. Eesti rekord 660 kuulub 2019. aastast just Pärnatile.

«Arvan, et olen hästi valmis. Sel korral läks natuke teisiti – sain olümpiakoha juba varem ja olen saanud treeneriga iga päev harjutada. Kõik on läinud hästi, olen valmis. Tulemuste poolest on see mu parim hooaeg,» ütles kolmandal olümpial osalev Pärnat kolmapäevasel pressikonverentsil.