PM PARIISIS Olümpiaküla külastanud president Karis: ütlesin sportlastele, et tooge mõni medal ära!

Aga siin on hea käia. Mul on kogemus Hiinas toimunud universiaadist, kus käisin [Tartu] ülikooli rektorina. See on üsna sarnane kogemus.»

Kuidas vaatab President asjaolule, et olümpial saavad, küll neutraalses staatuses, võistelda ka Venemaa ja Valgevene sportlased? «Sport on väga rahvusvaheline. See ei puuduta ainult Vene sportlasi. Elatakse ja võisteldakse erinevate lippude all. Kätt ette panna ega inimest rahvuse järgi välja võtta ei saa. Ja lõpuks inimese sisse ei näe, et mida ta tegelikult mõtleb, praegusel juhul siis Vene agressioonist Ukrainas. Näeme, et üle hulga aja on esindatud Põhja-Korea – see on teatud mõttes huvitav sündmus.»