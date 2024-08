OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Nabi kaotas Aserbaidžaani vägilasele, pääs lohutusringi selgub hilisõhtul

Nabi rõhutas, et olümpial pole ühtegi kerget vastast ja tase on väga kõrge: «Siin paljud ületavad ennast ja maadlevad paremini, kui on mujal maadelnud. Kui kõik läheb hästi, on kõik võimalik.»

Käänulisest olümpiateekonnast rääkides märkis Nabi, et Pariisi pääsemisega on tort käes, kirss sellelt aga veel puudu. «Kindlasti on mõnes mõttes hea tunne, aga kui oled siin, tahad alati rohkem.»

Vormi oskab ta hinnata eelmiste turniiride põhjal. Nabi hinnangul saavutas ta OM-valikvõistlusteks hea vormi ja maadles heal tasemel. Ehkki vormitippu tuli jõuda mitmel korral, ei usu kogenud vägilane, et seis seetõttu kehvemaks oleks läinud.

Nabi on viimastel turniiridel saanud kaotused tasavägistes, tulemusega 1:1 lõppenud matšides. Reeglid – totrad, aga mis parata – ütlevad, et võidab see, kes saab punkti viimasena. Kas Nabi ja Kotkas püüavad rihtida taktikat selles suunas, et esimesena ise punkt kaotada?

Jutujärje haaras Kotkas, kes juhtis kohe tähelepanu asjaolule, et 1:1 saab maadelda ainult siis, kui suudad end parteris kaitsta. «Kui sa ei kaitse, on seis 3:0 ja olukord hoopis teine,» ütles juhendaja.

Nabi sõnul on 1:1 lõppevates matšides palju võimu ka kohtuniku käes ning parem on seda vältida. Taktikat kavandades vaadatakse ka seda, kes tuleb vastaseks.

Oma kolmandal olümpial võistlev Nabi läheb matile esmaspäeval.