OTSEÜLEKANNE Kas olümpia jalgpalliturniiri finaalis võidutseb Brasiilia või USA?

Finaal peetakse Parc des Princes'i staadionil. Alates 1992. aaastast on jalgpallis olümpiaturniiril reegel, 18-st mängijast võivad kolm tükki olla üle 23 aasta vana. Naistel on lisaks veel kehtestatud vanuse alampiir – mängija peab saama samal aastal, mil olümpia peetakse, vähemalt 16-aastaseks. Brasiilia naistekoondis on kahel korral võitnud olümpiahõbeda, viimati saadi see 2008. aastal. USA koondis on neljakordne olümpiavõitja, eelmisel spordipeol Tokyos said nad pronksi.