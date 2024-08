JÄRELVAADATAV Käsipalli pronksi võitis tasavägises heitluses Hispaania

Pronksimatš kujunes ääretult tasavägiseks. Mitte kumbki meeskond ei suutnud saada suuremat edu kui kaks väravat. Hispaania suutis napi edu siiski lõpuminutitel hoida ning kaitsta Tokyos võidetud pronki. Ühtlasi on tegemist Hispaania meeskonna viienda pronksmedaliga olümpiamängude käsipalliturniiride ajaloos.