JÄRELVAADATAV JA BLOGI Viimasel tõkkel kukkunud Rasmus Mägi sai olümpiafinaalis 7. koha

Enne võistlust:

«Stopper läheb siis käima, kui finišijoon vastu tuleb. See tunnetus ja need instinktid on mul olemas, et mitte proovida seda rongi liiga kaugele lasta ja lõpuks asi enda kasuks kangutada,» tõdes Mägi otseintervjuus Kanal 2-le.