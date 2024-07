PM PARIISIS Koos maailmarekordinaisega võistelnud eestlannal näib ainest teha ka meie ala ajalugu

«Mul täiesti oleneb päevast ja võistlusest. Täna oli tõesti nii, et viimased nooled olid halvemad kui esimesed. Aga mõnes mõttes on see hea. Duellides tuleb ainult esimesed kolm noolt lasta. Arvan, et see on tegelikult väga hea. Olen hästi palju harjutanud kolmenooleseid laske. Pinget tuli viimastel natuke rohkem,» selgitas Pärnat.

Treener Luik lisas: «See näitab, et ta astus julgelt vastu. Võitles pingega. Aga ei jaksanud seda nii kaua vedada ja pidada. Mõnikord on ka vastupidi, et pigem on pinge selline, et paned kohe esimesega pläraka ära, siis on pinge maas ja siis teed korralikke laske. Pigem eelistan seda varianti, mis oli täna. See sobib hästi.»