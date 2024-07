PM PARIISIS Kuidas härrasmeeste mängitud huligaanide mäng mind võlus

Olümpiaragbi ole tavaline ragbi: kui muidu möllab ragbis väljakul 15 meest, kes rassivad 2 x 40 minutit, siis olümpial on kavas selle kompaktsem formaat: mäng on 7 vs. 7 ja poolajad seitsmeminutilised.

Üht asja Stade de France'il siiski ei tutvustatud. Kuulsat brittide ütlust: football is a gentleman's game played by hooligans, while rugby is a hooligans' game played by gentlemen ehk kui jalgpall on härrasmeeste mäng, mida mängivad huligaanid, siis ragbi on huliganide mäng, mida mängivad härrasmehed.