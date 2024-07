Norra olümpiakoondis on Pariisi saabuvate palavate temperatuuride pärast mures

Nii Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kui ka mängude korraldaja on lubanud, et Pariisis toimub seni kõige jätkusuutlikum olümpia. Eesmärk on vähendada kahe eelneva olümpiamängude süsihappegaasi heitkoguseid enam kui poole võrra.

Prantsusmaal on seetõttu kulutatud miljardeid jahutussüsteemidele, mis on ehitatud ruumide seintesse ja põrandatesse, et vähendada kliimaheiteid.

Olümpiaküla kliimaseaded pole aga Norra koondise jaoks piisavalt head.

«Olümpiaküla põrandate sisseehitatud jahutussüsteem ei suuda hoida head magamistoa temperatuuri, kui väljas on palav,» kommenteeris Norra Spordiliidust Ida Siobhan Svendsen VG-le.

Norra on võtnud kasutusele uued meetmed, et tagada Pariisis sportlastele hea uni. Nad on tellinud 114 jahutussüsteemi, mida Norra spordi katusorganisatsioon rendib mängude korraldajalt.

Norra on rentinud kaasaskantava kliimaseadme, mis on kinnitatud tubade akende külge.

VG andmetel on konditsioneeride hinnaks umbes 46 400 eurot.

Sama on VG andmetel teinud ka USA, Saksamaa, Austraalia, Itaalia, Kanada, Kreeka ja Suurbritannia.

Esimeseks mängude nädalaks ennustatakse praegu 26–31 kraadi sooja.

«Kui tuleb kuumalaine, on korraldaja ise öelnud, et magamistubades tõuseb temperatuur 24–28 kraadini. See võib oluliselt negatiivselt mõjutada une kvaliteedile ja vedeliku tasakaalule,» selgitab Svendsen.

«Oleme otsustanud paigaldada kõikide Norra sportlaste ruumidesse kliimaseadmed, et tagada neile parimad võimalikud tingimused,» lisas ta.

Nüüd on Yahoo Sortsi andmetel teada antud, et 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängudel osalejad varustatakse sobiva toatemperatuuri tagamiseks konditsioneeriga.