PM PARIISIS Janika Lõivu mitmepäevane ettevalmistus näib ilmataadi tõttu aknast välja lendavat...

Samamoodi mängivad senti- või isegi millimeetrit rolli rehvipurunemiste juures. «Igal rajal on väga täpsust nõudvaid kohti, kus näiteks sentimeeter paremalt poolt sõites on kordades suurem võimalus rehv lõhkuda, sest sa lihtsalt sõidad üle kivi. Väikeste detailide hulk sellel rajal on väga-väga suur, sest tegemist pole rajaga, kus oleks võimalik tõusuga väga suurt erinevust sisse teha. Rada on hästi vahelduv ja erineva tempoga, mistõttu mängivad pisidetailid rolli,» jätkas Lõiv.

Kui palusime seejärel Lõivul Elancourti rada lihtinimesele kirjeldada, sõnas ta, et praegu on tegemist hästi kuiva, ent libeda trassiga. See tuleneb tõsiasjast, et raja põhi on sõidetud äärmiselt kõvaks ja seal peal olev kiviklibu on libe. «Lisaks on rajal suured kiviaiad ja hüpped,» täpsustas Lõiv, kuid möönis, et on väga suur tõenäosus, et kõik lausutu on pühapäevaks kasutu.