NÄDALA PERSOONID Tõnu Endrekson ja Allar Raja: sa ei mõtle olümpial, et kogu Eesti vaatab

Eelmise nädala algul Viljandis viimases treeninglaagris enne olümpiat eraldasid nad pärastlõunal Postimehele ligi kaks tundi, mille vältel avasid muude teemade hulgas seda, kuidas neil on jätkunud jaksu ja tahtmist nii keha kui ka vaimu kurnavas tippspordis sedavõrd kaua vastu pidada ning kas olümpiamedal on tõesti seda väärt, et kulutada selle saamiseks pikki aastaid jõudu ja närve, aega ja energiat.

Lugesin 2021. aasta Tokyo olümpiaraamatust, et too oli Tõnu Endreksonile kindlasti ja Allar Rajale ilmselt viimane olümpia. Ja nüüd lähete Pariisi! Kuidas te ümber mõtlesite?

Raja: Need ei ole samad tüübid, kes Tokyos intervjuu andsid ja kes täna siin istuvad. See on minu arust ainuke loogiline selgitus. Me päriselt ei uskunud, et Pariisi läheme. Päriselt!