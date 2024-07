Prantsusmaa on mõnel vene ajakirjanikul keelanud pääsu Pariisi olümpiale

Prantsuse võimud on blokeerinud osadel Venemaa ja Valgevene ajakirjanikel pääsu Pariisi olümpiamängudele. Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin ütles, et enam kui 4300 inimese taotlused olümpiale on tagasi lükatud.

«Oleme tagasi lükanud suure hulga ajakirjanike avaldusi, kes väitsid, et tahavad mängudest reportaaže teha. Aga võtsime vastu Rahvusvahelise olümpiakomiteega (ROK) koostööd tegevate venelaste avaldusi. Me juhindume ettevaatusprintsiibist,» ütles Darmanin ajalehele Le Journal du Dimanche.

Võistluste korraldajad on seni kontrollinud umbes 960 000 mängude töötaja, vabatahtliku või piletiomaniku tausta ning Darmanin usub, et enne reedel toimuva avatseremooniat tõuseb see arv miljonini. Kontrollimisel on otsitud isikuid, kes võivad mängudel turvaohte tekitada.

Siseministri sõnul on akrediteeringud tagasi lükatud riikliku julgeoleku, islamistliku radikaliseerumise, vasakäärmusluse ja paremäärmusluse tõttu. Nende hulgas on isikuid, keda kahtlustatakse ahistamises, kes on kriminaalkorras karistatud või kes on kohustatud Prantsusmaa territooriumilt lahkuma.

«Oleme eriti tähelepanelikud Venemaa ja Valgevene kodanike suhtes,» ütles Darmanin, kuid ei seostanud tagasilükkamisi Venemaa sõjaga Ukrainas.

Prantsusmaa võimud on olümpiamängude turvalisust võtnud väga suur prioriteedina. Võistluspaikades on suurendatud politseinike, sõdurite ja teiste turvatöötajate arvu, lisatud on rohkelt valvekaameraid ja ka tehisintellektisüsteeme.