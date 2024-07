Olümpiakoondise peatreenerit süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Mwape langes süüdistuste alla mullu Austraalias ja Uus-Meremaal toimunud naiste jalgpalli MM-finaalturniiril. Väidetavalt mudis 64-aastane Mwape teiste mängijate juuresolekul ühe naisjalgpalluri rindu. Meest oli juba 2022. aastal süüdistatud oma mängijatega seksimises.

Sambia jalgpallinaiskond pidas neljapäeva õhtul olümpial oma esimese mängu, kui alagrupimängus jäädi 0:3 alla USA-le. Mwapel on keelatud jääda mõne oma mängijaga ühte ruumi kahekesi. Lisaks on ta jätkuvalt Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) uurimise all pärast eelmisel aastal MMil toimunut.

The Guardiani teatel ei lubatud Mwapel esialgu Prantsusmaale siseneda, sest ta ei saanud viisat. Kaks päeva hiljem sai ta siiski Prantsusmaal naiskonnaga liituda.

«Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on võtnud endale kohustuse tagada, et iga sportlane saaks treenida ja võistelda turvalises keskkonnas, mis on erapooletu ning vaba igasugusest ahistamisest ja väärkohtlemisest.

Pariisis on kõigi osalejate jaoks paigas kaitse- ja vaimsetervise meetmed. Kui tõstatatakse konkreetsed probleemid, rakendatakse täiendavaid kaitsemeetmeid,» selgitas ROKi kõneisik Guardianile. Sambia jalgpalliliit on vaid põhjendanud, et nad ei jõudnud enne olümpiat uut peatreenerit otsida, samas süüdistused Mwape aadressil on kestnud aastaid.

USA meedias pälvis Mwape personaalküsimus kõvasti kriitikat. Endine mängija Darian Jenkins nimetas Sambia naiskonnas toimuvat haigeks ja vastikuks. «Millises töökeskkonnas on teie ülemus seksuaalse ahistamise tõttu uurimise all ja peate ikkagi tema heaks töötama? Ainult eeldusel, et temaga on sisuliselt kaasas lapsehoidja ja ta ei tohi sinuga üksinda koos viibida.

See (Mwape – toim) on ikkagi inimene, kes määrab, kui palju mänguaega keegi saab, kui hästi naiskond on ette valmistatud. Aga samas ei end temaga eraldi ruumis turvaliselt tunda,» ütles Jenkins CBSile.

CBSi jalgpallireporter Christine Cupo lisas: «Minu meelest on see vastik ja soovin, et Sambia jalgpalliliit sellega paremini toime tuleks. Enne olümpia algust polnud veel hilja, nad oleks võinud ta juba ammu välja vahetada. See kõik ulatub tagasi aastasse 2022.»