PM PARIISIS Spordipsühholoog: võistluste peas läbi mängimine on hea, aga olümpiat simuleerida ei saa

Snežana Stoljarova. Foto: Tairo Lutter

Kas spordipsühholoogi kasutamine on tänapäeval juba midagi, millest julgetakse avalikult rääkida või on see jätkuvalt veidi tabu?

Sportlased on tõesti selles osas palju avatuma meelega ja näevad, et see on normaalne ettevalmistusprotsessi osa. Jälle seesama mõte: see, et kasutan spordipsühholoogi, ei tähenda, et mul on midagi viga. See tähendab, et ma hindan seda, et saan teha tööd enda vaimuga, arendada enda psühholoogilisi oskusi ja toetada enda vaimset tervist.

Või siis saab sportlane aru, et vaimset poolt tugevdades on võimalik tal veel paremaks saada?

Jaa, aga siin on ka küsimus, kas alati on mõõdikuks «veel paremaks»? Kasutatakse ka selleks, et olla tervem, sest tippsportlase karjäär on väga keeruline asi. See on väga nõudlik, vajab väga palju ohverdusi ja selle taga on väga suur töö. Enda hoidmine on selle juures oluline osa. Ehk kogu töö ei pea olema tehtud selleks, et olla parem, vaid ka selleks, et olla iseendaga heas kohas.

Kas see, et spordipsühholoogia on rohkem pildis, tuleneb pelgalt sellest, et sellest räägitakse rohkem, või tegelikult ka kasutatakse teie abi rohkem? Palju on töömaht võrreldes varasemaga näiteks suurenenud?