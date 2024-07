Olümpial tuvastati esimene koroonapuhang

Koroonapositiivsetest teatati ametlikult kolmapäeval. Kokku on Austraalia koondisest eneseisolatsiooni saadetud 13 liiget. Algselt olid nakatunud kaks mängijat, kuid viirus levis endale omaselt kiiresti. Nüüd on paljud mängijad treeningutelt eemaldatud, kasutatakse näomaske ja hoitakse distantsi.

Austraalia olümpiakoondise juht Anna Meares kinnitas, et naiskond jätkab treenimist, kui nad tunnevad end piisavalt hästi. «Nad järgivad kõiki kehtivaid protokolle. Võin kinnitada, et läbi on vaadatud ka kogu veepallinaiskonna varustus,» teatas Meares.