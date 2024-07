Nadali osalemine olümpial sattus ohtu

Pariisi olümpiamängude tenniseturniir peetakse samadel väljakutel, kus toimuvad ka Prantsuse lahtised meistrivõistlused. Nadal on need on karjääri jooksul võitnud 14 korda ning olümpial peaks ta osalema üksikmängus ja paarismängus koos tõusva tähe Carlos Alcaraziga.

Treeneri sõnul on nüüd võetud treeningutest paus ning jälgitakse, kuid jalareis paraneb. «Vaatame, mis seisus ta on homme ehk laupäeval,» lisas Moya.

«Ma ei saa midagi garanteerida, kas ta mängin või ei. Praegu vajab ta puhkust ja lühikest ravi. Ta on ilmselgelt väga põnevil, et saab neid olümpiamänge mängida. See on olnud tema kalendris juba aastaid,» selgita Moya.