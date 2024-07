PM PARIISIS Emotsionaalne Helen Nelis-Naukas: võimalik, et võistlussaali astudes tulevad silma pisarad

Kui sa alustasid treenerina aastal 1983 ja nüüd on aasta 2024, on Nelis-Naukas just õige inimene küsimaks, milline see olümpiatunne siis on? «Mina olen väga elevil. Kui Nelli ütles pressikonverentsil, et tema ei ole elevil, siis mina olen! Oma mõtetes pidanuks see olema juba kolmas olümpia. Rio ja Tokyo... Kui kaks korda ei saa, siis mõtlesin, et nüüd peame nui neljaks saama!