PM PARIISIS Eesti olümpiakoondise varumees – «olümpiaturist» või…?

Timmusk tõdeb, et Pariisis ta veel oma olümpiaunistust ei täida, ent «see on tore motivaator».

Raja: Uku teeb, mitte ei räägi

Mõned päevad tagasi 41. sünnipäeva tähistanud Allar Raja on paari kümnendi jooksul kohtunud väga paljude sõudjatega. 19 aastat noorema kolleegi Uku Siim Timmuski puhul on ta optimistlik.

Allar Raja Foto: Tairo Lutter

«Mulle meeldivad tüübid, kes tulevad n-ö radari alt. Osal on kõige pealt jutt ja võib-olla tuleb mingi tegu. Tema puhul eriti juttu pole. Vaikselt tuleb pildile. Vaikselt näitab numbreid,» arutles Raja.

«Tal on open mindset. Kuigi ta on juba mõned aastad sõudnud, siis meie tiimiga liitus ta avatud olekus. Ta tahab õppida. Ta küsib. Ei karda küsida, isegi kui mõnele tundub, et äkki on küsimus rumal. Küsib siit ja sealt. Kogub infot.»

Raja toob välja veel ühe olulise nüansi: «Ta püüab info enda jaoks parimal moel ära kasutad. Kui ei õnnestu, analüüsib väga hästi, et üks osa ei töötanud, aga teine töötas hästi. Analüüsivõime on tippspordis oluline. Vundament on tal hea. Eks nüüd ole näha, kuidas ta seda kahe-kolme aastaga hakkab realiseerima.»