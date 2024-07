PM PARIISIS Šveitsi judo ajalugu teinud Aleksei Budõlin ihkab hoolealuse ka olümpial maailma parimaks viia

Daniel on loomulinguline inimene. Tahab vastaseid loopida vasakule-paremale. Nüüd said mõlemad üsna normaalse loosi. Olümpial võidab sportlane, kes on vaimselt vabam ja paremini võistluseks valmis,» räägib Budõlin.

Töötab koondise saksakeelses keskuses

Ta on Šveitsis rahul. Sealne alaliit otsis pärast 2016. aasta Rio olümpiat muutusi. Budõlin sõitis oludega tutvuma 2017. aasta alguses, otsustas minna, on sinna jäänud ja tulemuse teinud.

Kui 2018. aastal kirjutati sealses meedias, et Budõlin on ka pere kaasa toonud ja töötab 2024. aasta olümpiamängude lõpuni, siis vahepeal sõlmiti tähtajatu kontraht.

«Mul on tavaline tööleping – samasugune nagu igal bussijuhil. Vahe on vaid selles, et mul on ainult omad kindlad reisijad ja meil on kõrged eesmärgid. Kui miski enam ei meeldi mulle või alaliidule, tuleb sellest teatada ja läheme kolm kuud hiljem lahku,» seletab Budõlin.

Pariisis on ta koondise peatreenerina, kuid Šveitsis on kaks rahvuslikku judokeskust – üks riigi saksa- ja teine prantsuskeelses osas – ning Budõlin töötab saksakeelses keskuses. See asub Zürichi lähedal Bruggis. Prantsuskeelsete sportlaste eest vastutab teine juhendaja, sealt rakukesest jõudis Pariisi kehakaalus kuni 52 kg võistlev naine.