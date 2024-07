Pariisi sõitnud Nigeeria korvpallureid ei lastud olümpia avatseremooniale

Kui tavaliselt on olümpia avatseremooniaid peetud staadionitel, siis tänavu otsustas Prantsusmaa esimest korda suurvõistluse ajaloos teha seda Seine'i jõe peal, mida mööda kulgesid olümpiavõistkonnad paatidega Eiffeli torni kõrval asuvale alale.

Suuremad riigid said oma paadid, veidi väiksemad pidid lahkelt transporti jagama. Eesti näiteks oli pardal koos Hispaania koondisega. Vaata, kuidas Eesti delegatsioon olümpia avatseremoonial mööda Seine'i jõge kulges.

Nigeeria jagas paati koos Nigeri ja Norraga. Kuid mitte kõik nigeerlased ei pääsenud pardale. Uudisteagentuur AP teatas, et Nigeeria naiste korvpallivõistkond ei pääsenduki paadile. Naiskond oli sõitnud üle 32 kilomeetri bussiga Lille'ist, kus mängitakse alagrupifaas, et osaleda olümpiapeol. Sõit kestis ligi kaks ja pool tundi.

Aga kui nad Pariisi jõudsid, said nad kodumaa olümpiadelegatsioonilt teada, et laev on juba täis. Naiskond pidi jälgima tseremooniat olümpiakülast. Nigeeria olümpiakomitee pole veel olukorda kommenteerinud.