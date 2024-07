PM PARIISIS Esiti finaali ukse taha jäänud Raja sõudmise erakordsest tasemest: nad kõik on jube tugevad

«Käiku välja ei tõmmanud. Päris lõpus hakkas Itaalia laine vahepeal sisse viskama. Siis läks suurem tuhin üle. Me ei sõitnud end ribadeks, aga pingutus oli lõpuni. Tihtilugu ongi meie trump distantsi teine pool. Osaliselt hakkas asi välja tulema, aga vahepeal läks natuke lappesse,» vastas 41-aastane Raja.

«Kahtlustame, et natuke hindasime olusid paremaks, kui need olid. Hindasime kiiremaks. Eessõitja Poolakut tsiteerides: «Meil on ainult ühe korra olnud aer õige.» Enne EMi, kui sõitsime 5.42 ehk kümme sekundit kiiremini. Täna tulime sama jõuõlaga sõitma. Mis tähendab, et kui kogu aeg asjad täpselt kokku ei lähe, suretab see individuaalselt iga mehe jõudu.»

Poolak jätkas: «Tavaliselt hindame olusid eelnevate sõitude järgi. Vaatasime meeste üheste aegasid. Tundusid olevat sarnased olud, kui euroopakate eelsõidu ajal. Ülekanne oleks võinud jääda samasuguseks, aga ilm on piisavalt muutlik.»

Johann Poolak esiplaanil. Foto: Karli Saul / EOK

Raja nendib, et tegelikult polnud stardi eel märgid sugugi pahad. «Tunnen, et lahtisõit on vajalik. Püüdsime neid teha Eestis päris intensiivsete treeningutega. Soojenduse ajal tundus, et keha on valmis, lihas heas konditsioonis. Soojenduse kiirendused vee peal olid siiani sel kanalil kõige paremad. Aga vastased on ka teinud päris hästi tööd,» märkis ta.