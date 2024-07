PM PARIISIS Nelis-Naukas kolme napi võidu kohta: Nelli nii õudselt tahab seda medalit!

Avamatšis alistas Differt korealanna Young-Mi Kangi 14:13 ja seejärel poolatari Alicja Klasiki 11:10. Veerandfinaalis läks ta vastamisi maailma edetabeli kolmanda naise, itaallanna Alberta Santuccioga ja jäi seekord peale 10:9. Kõik matšid on kulgenud ülitasavägiselt – näiteks kohtumises Santuccioga ei pääsenud kumbki kordagi juhtima rohkem kui ühe torkega.

«Ütlen ausalt: ma ei mäleta, kas Nelli on teda varem võitnud,» rääkis Nelis-Naukas Santuccio kohta. «Maailma reitingu kolmas. Olen ju see numeroloog ja tähtedefänn. Huvi pärast läksin ja vaatasin, kes ta (Santuccio – V.A.) on. Number üks, võitja. Ja väga tugev isiksus.

Ma väga kartsin, et Nelli jääb sinna tera alla kinni, ja jäi. Kogu aeg. Lõpuks ütlesin: ise rünnata ei tohi, sealt tuleb kohe vastu. Et proovi otsida, tee petteid, et ta ei saaks su tera kätte. Peta, peta, peta! Ja ta tegi otsustava ära! Nüüd küll ütlen, et Jumal aitas meid,» lausus juhendaja sügava kergendustundega ohates.

Mis on Differtil aidanud kolm lisaaega järjest võita?

«See on tema päev. Ta suudab otsustaval momendil... no Nelli nii õudselt tahab seda medalit! Ta nii meeletult tahab, et võtab ennast kokku ja suudab selle otsustava torke ära teha,» oli Nelis-Naukasel seletus varnast võtta.

Lasi normaalaja lõpus vastase järele