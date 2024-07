PM PARIISIS Nelis-Naukas: ütlesin Nellile, et otsi tühi koht ja palun saa lihtsalt pihta!

Kuidas Differt lisaajal torke tehtud sai? «Juba kolmandal vehklemisajal ütlesin Nellile – ta oli ühe punktiga ees ja siis kahega –, et ära ühegi asjaga enam riski. Et mängi rohkem, otsi see tühi koht ja palun saa lihtsalt pihta!» hüüatas Nelis-Naukas Eesti ajakirjanikele antud lühiintervjuus emotsionaalselt. Ja lisas, et lisaajal tuli tegutseda sama taktikaga.