VIDEO Differti otsustav torge, mis ta olümpiamängude kaheksandikfinaali saatis

«Tegin asja põnevaks,» sõnas Differt pärast matši. «Ma olen rahul sellega, et pinge sai maha ja see viimane torge minu kasuks tuli. Ma teadsin, et ma pean algusest peale emotsiooniga vehklema, sest minu vastane oli väga emotsionaalne. Seal on selline egode mäng ka. Võtsin esimesest torkest peale ennast kokku. Natukene lasin tal seal vahepeal järgi tulla, aga ma tundsin ennast enesekindlalt.»

Eestlanna treener Helen Nelis-Naukas: «No väga närviline matš oli. Väga raske vastane ja me saime temast nii hilja teada. Ta (Kang -toim.) on taktikaliselt hästi kaval vehkleja. Ma teadsin täpselt, et kui ta läheb minutilisele pausile, siis ta raudselt tuleb uue plaaniga. Ma ütlesin talle (Nellile -toim.), et sa ei tohi ühtemoodi vehelda, et üllatada teda ja tee midagi muud.»