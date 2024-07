Olümpiamängude veerandfinalist Differt: tõstsin tempot ja siis hakkasid need torked tulema

Kuidas Differt ise teise tasavägise matši kokku võttis? «Õudne, aga kui lõpuks minu tuli põleb, siis on kõik hästi,» sõnas ta pärast matši Kanal 2 otseülekandes. «Treener ütles kõrvalt, et ma olen liiga passiivne, natukene tõstsin ise tempot, et leida rohkem tema vigu ja siis hakkasid need torked tulema. Lõpuks lasin ennast jälle ära torgata. Lõpp hea kõik hea, aga see matš oleks võinud kindlasti natukene parem olla.»