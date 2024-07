VIDEO Poolfinaali pääsenud Differt: teadsin, et ainult targalt veheldes on võimalik itaallannat võita

Nelli, millest sul need närvid tehtud on?

Ma ei tea. Täna lihtsalt veab ka natuke vist.

See on täiesti uskumatu. See on juba kolmas lisaajale läinud matš.

Õudne. Mul on endal ka tegelikkuses närv sees, aga ma arvan, et teil ja kõigil kodustel on seda veel palju raskem vaadata.

Kuidas sa itaallannaga matšiks valmistusid?

Noo, kuna eelmised kaks vastast olid vasakukäelised, siis itaallanna oli paremakäeline ehk siis me natuke tegime treeneriga enne seda matši tundi. Ma olen Alberta Santuccioga vehelnud ja tean tema stiili. Ma teadsin, et sellest tuleb jube raske matš ja et ainult targalt veheldes on sellest võimalik võitjana välja tulla. Praegu tuli välja.

Nelli, sa oled poolfinaalis. Me teame juba su vastast: maailma edetabeli liider Man Wai Vivian Kong.

Tean teda ka. See hooaeg me omavahel vehelnud ei ole. Ma arvan, et paar hooaega tagasi me vist kuskil vehklesime, ma päris täpselt ei mäleta. Ma tean teda. Vaatame, kuidas läheb.

Kusjuures samal ajal, kui sinu matš käis, siis vahepeal ei saanud isegi kohtunikult luba jätkata, sest Prantsusmaa publik elas omadele väga kaasa. Kas see mõjutab sind ka või suudad end melust välja lülitada?

Tegelikult seda ei pane tähele. Lihtsalt kohtunikku on raske kuulda ja sellepärast ta ütles, et oodake, ma ei saa käsklust anda. See on tegelikkuses väga-väga lahe. Vehklemisvõistlustel tavaliselt sellist publikut ei ole. See on väga äge.

Veerandfinaal Alberta Santuccioga oli äärmiselt pingeline: avaperiood lõppes 1:1 ja teine periood 4:4 viigiga. Kolmandal perioodil jäi Differt esmalt 6:7 taha, kuid pääses seejärel 8:7 ja 9:8 ette. Ent kogenud itaallanna siiski viigistas.

Nõnda ootas Differtit olümpial ees kolmas järjestikune lisaaeg ja otsustav torge, kuid kuivõrd kolm on kohtu seadus, oli ta ka sel korral täpne!

Poolfinaal Hong Kongi esindaja Man Wai Vivian Kongiga algab kell 20.00.

Teises poolfinaalis kohtuvad ungarlanna Eszter Muhari ja prantslanna Auriane Mallo-Breton.