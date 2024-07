VIDEO Esimesena medalita jäänud Differt: kahju, et ma oma võimalusi ära ei kasutanud

Nelli, olümpiadebüüdil neljas koht on suurepärane tulemus.

Nagu Kaido Kaaberma ütles, siis neljas koht on ikkagi jama.

Ma tean, et seda on praegu raske teha. Proovi see võistlus kokku võtta. Sa pakkusid jälle sellise ma tahaks öelda Nelli napika. See pronks oli peaaegu tulemas.

Tõesti, see oli peaaegu tulemas. Väga kahju, et see viimane torge ära ei tulnud.

Kuidas sa ungarlanna vastu peetud matšiks valmistusid?

Ta tegelikult oli minu jaoks hästi ebamugav vastane ja ma teadsin, et see tuleb jälle raske matš. Kahju, et ma oma võimalusi ära ei kasutanud.

Kõik need aastad, mis olümpia ettevalmistuseks on kulunud. Nüüd sa oled täna siin. Kas see on olnud selline teekond nagu sa ette kujutasid?

Muidugi! See atmosfäär siin on väga-väga lahe ja ma arvan, et teha olümpiadebüüt sellises kohas vehklemise mõttes on igati äge.

Nelli, sa rääkisid olümpiaraadiole ühe loo enda vanaemast. Enne seda, kui ta meie hulgast lahkus, oli tal unistus ära käia Pariisis ja ta sai seda ka teha. Ma usun, et ta oleks sinu üle väga uhke.

Kindlasti ja ma tegelikult arvan, et paljud on. Kui sa MMil poolfinaalis kaotad, siis sa saad ikkagi õnnelik olla, aga olümpial on see väga-väga valus ja eriti sellise otsustava torkega kaotada.

Ungarlanna Eszter Muhari võitis esimese perioodi 4:3, kuid teise perioodiga õnnestus Differtil tabloole manada 8:8 viik. Kolmandal perioodil pääses Differt isegi 12:10 ette, kuid osav ungarlanna ronis august välja 12:12 peale. Seejärel 13:12 Differtile, 13:13 viik, 14:14 viik ja siis otsustav torge Muharile.