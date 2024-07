PM PARIISIS 32 aastat hiljem. Nelli Differt: neljas koht on jama!

«Mul on nii kahju sellest, et ma ei kasutanud oma võimalust ära. Ma väga tahtsin medalit, aga kahjuks vaatan seda nüüd teiste kaelas. See võimalus anti ja samamoodi see kahjuks läks ka. See on vehklemine, see on sport, elu läheb alati edasi. Aga neljas koht on jama, nagu Kaido Kaaberma on öelnud,» tuli ära relvameistrina Pariisis olnud Kaaberma legendaarne, 1992. aasta Barcelona olümpiamängudel öeldud lause.