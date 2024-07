Küll avaldas Sõõrumaa lootust, et olümpiamängude avapäeval näppude vahelt libisenud medal siiski Pariisist Eestimaale tuleb. «Eks elu ole meid selles mõttes hellitanud, et me pole tükk aega medalita olümpialt tagasi tulnud ja loodame, et nii läheb ka seekord,» viitas ta nõnda 1996. aasta Atlanta tühjadele pihkudele.

«Muidugi oleks väga ilus olnud, kui [see medal] tulnuks kohe esimesel päeval, sest nõnda olnuks kõigil lihtsam ja kergem. Sest see on ootus, mida ühiskond on meile kaasa andnud ja mida kõik endas kanname: kes ütleb [medalilootust] välja julgemalt, kes vähem julgemalt,» jätkas ta.

Filosofeeriva küsimuse peale, kas olümpiat ja sporti peaks ikkagi hindama medalite järgi, vastas Sõõrumaa, et kindlasti peaks.

«Varasemate, Rio ja teiste mängude ajal on loetud ka punktikohti, see oli ka viis, aga spordis on näitajaks ikkagi tulemus. Samas loevad ka hea eeskuju ja emotsioon - usun, et see emotsioon, mida hommikul vaatama hakanud ja õhtuni vehklemisele kaasa elanud eestlased siit said, on samamoodi väga palju väärt,» lõpetas Sõõrumaa.