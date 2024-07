Pariisis jäeti triatloni ujumistreening reostuse tõttu ära

Olümpiamängude ja World Triathloni ühisavalduses sõnati, et vee kvaliteet oli alla standardi.

Pärast juulis tehtud katseid leiti, et Seine'i jõgi on ujumiseks piisavalt puhas, kuid Prantsusmaa pealinnas viimase 48 tunni jooksul toimunud tugeva vihmasaju tõttu on jällegi vee kvaliteet halvenenud.