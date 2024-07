PM PARIISIS Kukkumise kiuste lõpetanud Lõiv: koht on kole, aga tunne äge

«Liiga pikaks siia siiski ei jää, sest mul tuleb hakata valmistuma ka augusti lõpus Andorras toimuvaks MMiks,» avaldas ta lähemaid plaane.

Kaugemate plaanide osas valitseb Lõivul hetkel teadmatus. «Kui ütleksin endale praegu, et [teha veel üks] nelja-aastane tsükkel, siis see tunduks igavik. Ma ei taha sellest mõelda – kui edasi teen, siis kindlasti aasta kaupa. Olümpiatsükkel on lihtsalt väga kurnav, eriti selle viimased kaks aastat, kui on kvalifikatsiooniperiood ja sul tuleb punkte koguda: siis jõuadki võistlema nii, et oled juba väsinud,» sõnas ta.

Küll avaldas Lõiv lootust, et Eestist võiks lähiaastatel sirguda uusi rattatüdrukuid, kellega koos punkte koguda või kellele tema võiks Los Angelese mänge silmas pidades järgmised aasta-paar punkte koguda.

Ahvatlev mõte taliolümpiast?

Muidugi… päev enne Lõivu olümpiastarti hakkas rattaringkondades üpriski kindlas kõneviisis ringlema ka jutt, et 2030. aasta taliolümpial võiks oma olümpiadebüüdi teha tsüklokross. Kuigi see pole päris Lõivu ala, siis kas mõte, et ta võiks võistelda nii suve- kui ka taliolümpia, võiks ta meeli erutada?