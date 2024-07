OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Sulgpallur Kristin Kuuba alustab olümpiat eksootilise vastase vastu

Viimasel poolel aastal Eesti esireket vigastuste tõttu palju võistelda pole saanud ja OM-i eel on olnud eesmärk taastumisel ja vormi taastamisel.

«Viimases OM ettevalmistuses olen keskendunud eelkõige targasti treenimisele. Kuna olen olnud kogu hooaja vältel korduvalt vigastatud, siis eelkõige on eesmärk olnud OM-iks kehaliselt nii heasse konditsiooni saada kui vähegi võimalik. Vigastustest 100% taastunud ei ole, kuid seis on parem kui mõned kuud tagasi. Treeningud on koormuste osas olnud veidi tagasihoidlikumad võrreldes sama ajaga eelmisel aastal,» rääkis Kuuba Eesti Sulgpalliliidu vahendusel.