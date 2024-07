TIPPHETKED Rannavolles võitis olümpiakulda jahtiv Brasiilia kindlalt Egiptuse duot

Eestlane tõi välja kõige ohtlikumate konkurentidena just Brasiilia esiduo Ana Patricia – Duda ning kaks USA tandemit: Nuss – Klothi ja Hughes – Chengi. «Mingite võistkondade puhul oli hooaja jooksul hästi näha, et nad hakkasid valmistuma olümpiaks. Nad polnud sel tasemel, mis tavaliselt mängivad, vaid rasked ja aeglasemad. Seega vaatame, kuidas siin läheb. Usun, et alagrupi viimane mäng näitab, kes kus tegelikult on ja kuidas liigub,» sõnas juhendaja.