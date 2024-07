22-aastane sportlane andis olümpial positiivse dopinguproovi

Rahvusvahelise testimisagentuuri ITA andmetel leiti poksija dopinguproovist furosemiidi, mis on keelatud ainete nimekirjas. Proov võeti neljapäeval Pariisis ja tulemusest teatati laupäeval. «Sportlasel on ajutine võistluskeeld kuni asi on lahendatud,» teatas agentuur.