PM PARIISIS Jefimova treener: Eneli on võimeline olümpiamedalile ujuma

Tema 17-aastane hoolealune pääses 100 m rinnulidistantsil finaali viimase, kaheksanda ajaga 1.06,23. Ta oli enda ujumises viies, aga koosseis oligi esimesest pundist tugevam. Sarnaselt eelringile oli parim sama ala Tokyo hõbemedalist Tatjana Smith, identse tulemusega 1.05,00.

«Super oli juba see, kui nägime, et oleme teises poolfinaalis. Seal olid tugevamad tüdrukud,» arutles Hein.

«Pärast esimest poolfinaali, kui oli näha, et ajad on üllatavalt aeglased, teadsime, et Eneli finaalikoht on tehtav. Et ta nüüd ujus täpselt samad ajad, mis hommikul... Iseenesest hea. Kui ta viiendana lõpetas, oli asi vähe piiri peal, aga lõpuks super.»

Nüüd pole enam midagi kaotada. «Mingeid pingeid pole. Homme võtame kindlasti mingeid riske ja edasi juba vaatab, kuidas läheb. Alustame kiiremini. Teame, et ta saab alustada kiiremini. Peame vähe tempot tõstma. Mõned tõmbed rohkem tegema,» sõnas Hein.

«Suures plaanis pole enam vahet, kui ta jääb kaheksandaks, lõpus «sureb ära» ja ujub 1.07ga. Me võib-olla polegi enne nii suurt riski võtnud. Aga on näha, et medali hind võib-olla pole nii kõrge pole, kui ise oleks enne olümpiat arvanud. 1.05,5, kanti tõenäoliselt medal läheb. Seda aega on Eneli võimeline ujumine. Aga kindlasti ainult nii, et peab natuke riske võtma.»

Ta lisas: «Kuna me finaalis oleme, siis medal on kindlasti võimalik. Kuna on näha, et medal pole ulmelises kauguses, 1.04 peal, siis ootame põnevusega homset.»

Finaal toimub homme Eesti aja järgi kell 22.25.

Finaali koosseis ja poolfinaali ajad. Foto: Kuvatõmmis