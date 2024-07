PM PARIISIS Differt oli paari aasta eest loobumise äärel. Kaks asja osutusid murdepunktiks

Aga isa jaoks samamoodi. Sporti on meie peres kogu aeg vaadatud, sporti hinnatakse. Teadsin, et see on koht, kuhu nad kindlasti peavad tulema. Õnneks on Pariis Eestile suhteliselt lähedal.

Et nad said niisuguse emotsiooni – loomulikult oleks see võinud veelgi parem olla –, vaadata viit minu matši niisuguses atmosfääris on väga võimas.

Kui õhtul lõpuks nendega kohtusin, kui olin oma esimesed pisarad ära valanud, nägin nende silmis siirast rõõmu ja uhkusetunnet. Medal jäi küll saamata, aga kõik need muud emotsioonid vähemalt natuke korvavad seda.

Võistlesid oma esimesel olümpial. Kas olümpiatunne on siin oldud päevadega tekkinud?

Ma ei tea, mis see olümpiatunne on! Loomulikult on siin väga palju inimesi, väga palju sportlasi. Rahvast on nii palju ja kindlasti on tulnud vastu mõni väga kuulus sportlane, aga ma pole teda tähele pannud, sest eilseni keskendusin ainult endale. Ma pole end otseselt tuppa lukustanud, vaid elanud tavalist elu.

Nelli Differt (paremal) ja treener Helen Nelis-Naukas Pariisi olümpiakülas. Foto: Facebook / Nelis-Naukas Helen / Karli Saul / EOK

Minu jaoks sarnaneb olümpia universiaadidega ja ka eelmise aasta Euroopa mängudega. Rahvast on lihtsalt palju. Siin loomulikult on olümpiarõngad. Aga midagi nii tohutult erilist võib-olla ei olegi. Mitte et see oleks mingi tavaline asi, kuhu olen sattunud – see on ikkagi väga uhke tunne ja auasi olla siin.