PM PARIISIS Eesti ujumiskoondise juht olümpiafinaalist: Eneli läheb tegema väga kihvti asja, olge telekate ees!

«Super türduk! Olümpia poolfinaalis pole kindlasti lihtne. Ta tegi seda, mida oli vaja. Ajad pole siin basseinis kõige kiiremad, aga see on kõigil nii,» kirjeldas Meiel emotsioone.

Bassein on võib-olla natuke madal. Sportlased kurdavad, et lainetus annab tunda. Rinnuliujumises võib-olla natuke vähem. Aga ju siis nii on. Keegi pole siin väga kiire.