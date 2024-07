OTSEÜLEKANNE Suur matš: Novak Djokovic kohtub Rafael Nadaliga

Serblane Djokovic ja hispaanlane Nadal lähevad omavahel vastamisi juba 60. korda. Seni on Djokovic saanud kirja 30 ja Nadal 29 võitu. Viimati kohtuti omavahel 2022. aasta Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis, kus peale jäi Nadal. Djokovic ja Nadal on suure slämmi tiitlite poolest läbi aegade kaks kõige edukamat meest. Djokovicil on 24 ja Nadalil 22 trofeed.