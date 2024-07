PM PARIISIS Neljapaadi treener: me ei suutnud olümpial teist imet korda saata

Sinisalo ütles pärast sõitu Eesti ajakirjanikega suheldes, et paat otsustati eilse treeningu ja ilmaennustuse põhjal, mis lubas tuult, kergemaks teha. Aga tuult oli vähem ja vesi oli sile. «Arvasin algul, et see oli minu viga, sest ma surusin selle otsuse peale, aga kutid ütlesid, et sõit oli nende hinnangul päris hea.

Arvan, et ehk kaotasime liiga palju esimese 750 meetriga ja ei suutnud võidelda Saksamaa, Šveitsi ja Norraga. Kokkuvõttes, kui vaadata neid kolme aastat, siis see on olnud projekt, kus üritame ehitada silda olümpiale,» selgitas Sinisalo.

Ta tõi välja, et Endrekson ja Raja on oma sportlaskarjääre pikemaks venitanud, et osaleda Pariisi mängudel. Ühtlasi on nad andnud oma kogemusi edasi kahele nooremale paatkonnaliikmele, Poolakule ja Kušteinile.

Veikko Sinisalo Foto: Tairo Lutter

«Peamine eesmärk oligi olümpiale pääseda, et vanemad saaksid noorematele anda edasi selle võistluse kogemusi. Kuidas treenida, võistelda jne. Sellega saime hakkama, pääsesime olümpiale.

Inimesed ütlesid, et vajame siia kvalifitseerumiseks imet. Saime sellega hakkama, aga lootsime siis, et suudame ka teise ime korda saata ja täna finaali pääseda. Aga nii ei läinud, me ei olnud piisavalt kiired,» tõdes Sinisalo.