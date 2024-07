PM PARIISIS Raja ja Poolak lähevad B-finaali võitma: tahame kolmest viimasest aastast hea maitse suhu jätta!

«Meie hooaja haripunkt oli kvalifikatsioonivõistlus ja tõenäosus, et me sealt edasi olümpiale läheme, oli ülipisike. Tegime kõik selleks, et seal oleks hooaja parim vorm.

Teised paatkonnad said hooaja keskel treeningmahtudega mängida, ei pidanud vormi näitama, Holland ei tulnud isegi EMile, sest loeb ainult olümpia, nad saatsid sinna B-koondise.

Ka Tokyo 2021. aastal näitas seda, et kui hooaja keskel võitsime poolakaid ja britte, olime kogu aeg kolme hulgas, siis olümpial jagati kaardilaud ümber. Suured riigid olid panustanud kõik olümpiale. Tundub, et tänavu on samamoodi,» jutustas Raja.

Poolak ja Raja vastasid kui ühest suust, et nüüd on eesmärk B-finaal võita ja saada olümpial seitsmes koht.

«B-finaali võit on eesmärk, mille peale läheme. Allar oli oma esimesel olümpial üheksas. Mul on eesmärk see üle sõita!» teatas Poolak muheldes.

«Ikka võitma!» lisas Raja. «Teha tänane sõit ja proovida olla agressiivsem esimesel poolel, veel rohkem punnida, sest teame, et me ei kustunud enne lõppu ära. 2008 Pekingis alustasin oma olümpiateekonda 9. kohaga. Kui selle üle sõidame, siis… väike võit see oleks.»

Oma viiendal olümpial osalev Raja, kes tuli 2016. aastal Rio de Janeiros neljapaadiga pronksile, ütles ausalt, et ega talle väga korda ei lähe, kas tuleb olümpial seitsmendaks või üheksandaks. «Aga mulle läheb korda, kui saame teha ühe väga hea sõidu. Võib-olla on see meie võistkonna viimane ühine sõit. See on meile emotsionaalselt oluline, et saaksime viimasest kolmest aastast hea maitse suhu jätta,» lausus Raja lõpetuseks.