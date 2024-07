PM PARIISIS Endrekson peab ülehomme neljapaadis viimase sõidu: noored ütlesid viisakalt, et on aeg lõpetada

«Vaim võib valmis olla, aga füüsiliselt... Konkurendid ütlesid, millal on aeg lõpetada. Eestis veel noored ei hinga nii palju kuklasse, aga maailma noored ütlesid täna ilusti viisakalt selle ära,» ütles Endrekson Eesti ajakirjanikele.

Eesti neljapaat lõpetas vahesõidus neljandana ega pääsenud A-finaali. Siht jäi veidi enam kui kolme sekundi kaugusele. Kolmapäeval heideldakse B-finaalis Norra ja Rumeeniaga.

Küll jäi Endrekson sõidupildiga rahule: «Eessõudja [Johann Poolak] tegi väga hea töö. Ta on ju uus, noor mees, sa näed tema arengut, potentsiaali. Kõige rohkem teeb rõõmu see, et näed temas sportlikku viha, et noor mees võitleb lõpuni. See on ülioluline, väga tähtis omadus!

Need on tehnilised nüansid, et igaüks saaks panna välja enda maksimumi ning samal ajal säiliks koostöö. Tehniliselt saime täna hakkama, ses mõttes olengi eessõudjaga rahul. Eelsõidu stardist väljumine oli katastroof. Too polnud see sõit, mida peaksime tegema. Aga see ongi see vilumus, mis tuleb sadade ja tuhandete kilomeetritega.

See on asja karm pool, et 400 kilo peab paadis koos liikuma. Need on need nüansid, mida proovisime kolm aastat edasi anda, õppida tunnetama, millal paat liigub, millal ei liigu.»

Kõik asjaosalised on Pariisis rääkinud sellest, kui oluline on asjaolu, et ülikogenud Endrekson ja Allar Raja on noortele oma kogemusi edasi andnud.