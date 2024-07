Eiffeli torni külastama läinud sportlane heideti olümpiakoondisest välja

Nadadora do Brasil é desligada por deixar Vila Olímpica sem autorização Ana Carolina Vieira deixou Vila Olímpica junto com Gabriel Santos na noite de sexta-feira e contestou "de forma desrespeitosa e agressiva" punição da comissão. Gabriel foi penalizado com advertência ➡️… pic.twitter.com/I7iinQd5Pu

Kui alaliit paari tegevusest teada sai, siis piirduti vaid hoiatusega. «Nad on siin selleks, et teha tööd Brasiilia heaks. Nad ei ole siin, et puhata või olla turistid,» ütles Brasiilia ujumiskoondise juht Gustavo Otsuka väljaandele O Globo.

Vieira reageeris karistusele tugevalt, mis on nüüdseks viinud selleni, et ta heideti koondisest välja. «Ta rikkus käitumisreegleid. Ta oli agressiivne ja meie koondislased ei saa endale lubada keskendumise kaotamist,» ütles Otsuka.

Santos kirjustas ühismeedias, et nad ei teadnud koos paarilisega, et neil on Eiffeli torni külastuseks luba vaja, sest selleks polnud neil vaja sõita ühistranspordiga. Vieira kirjutas samuti ühismeediasse: «Ma tahan tänada teid toetavate sõnumite eest. Ma ei saanud kellegagi ühendust võtta alates sellest hetkest kui mulle teatati, et halva käitumise tõttu ei osale ma olümpial. Ma tõestan, et ma ei teinud midagi valesti.»