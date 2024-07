PM PARIISIS Differti ema ja isa: ei osanud arvata, et vehklemisvõistlus võib SELLINE olla!

Isa: «Jaa. Kõik MK-etapid... Ei ole nii, et lihtsalt vaatad, ikka on sul närv sees. Vaatad, kes on järgmine vastane, ahhaa, sellega on varem vehelnud, aga sellega ei ole. Hakkad varasemaid tulemusi uurima – jaa, vist sobib...

Nelli teekond olümpiamängudele oli väga pikk. Kuidas see vanematele on tundunud? Jutujärje võttis üle ema: «Selles mõttes pole hullu, et ta on kogu tahtnud, sporti nautinud. Ta ei võta seda tööna ja see on teda edasi viinud. On imetlusväärne, et ta on leidnud enda jaoks tee, kuidas edasi liikuda. Sport oli tema valik, meie Andresega toetame teda.