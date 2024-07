Seksistliku märkuse teinud Pariisi olümpia kommentaator sai kinga

Laupäeval kommenteeris Ballard Eurospordi otseülkaandes naiste 4 x 100 m vabalt teateujumist, kus olümpiavõitjateks krooniti Austraalia nelik Meg Harris, Shayna Jack, Emma McKeon ja Mollie O'Callaghan. Kui viimased areenilt lahkusid ning riietusruumi suundusid väitis Ballard, et nad läksid end nüüd üles lööma. «Te teate küll, millised need naised on... hängivad ja teevad omale meiki,» sõnas Ballard. Temaga koos kommenteerinud Briti naisujuja Lizzie Simmonds nimetas mehe märkust ennekuulmatuks, mis ajendas Ballardit naerma.