PM PARIISIS Jefimova, olümpiafinaali seitsmes: kõlab võib-olla imelikult, aga minu jaoks oli see tavaline võistlus

Ma ei oska nii öelda, aga oleme Henryga teineteisele öelnud, et loodetavasti on Los Angeles minu olümpia. Sinna lähen kindlasti kõrgemat kohta püüdma. Aga mul on praegu kõik ainult ilusti läinud – sportlasena seda ainult tahakski, et mäest üles ainult ja kohad stabiilselt paraneks. Seda on väga raske hoida. Jah, aasta alguses olid mul omad tagasilöögid, aga see, et siin olümpiafinaalis olen seitsmes – see on midagi vapustavat.