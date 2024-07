PM PARIISIS Jefimova treener: Eneli on võitja, ta läks olümpiakullale ujuma

Mainisite, et Eneli on noor sportlane. Ta ise ütles samas, et ei tunne ennast noorena, sest tal on juba nii palju kogemusi all. On ta siis ikkagi noor?

Eks see ongi kahe otsaga asi: tal on kolm aastat tiitlivõistluste kogemusi, aga vaadates ka siin, enne soojendusbasseinis, kuidas Eneli nii-öelda tantsis, laulis ja niisama ringi jooksis. Võrreldes siis konkurentidega, kellel oli näha, kes tahtis juba oksendama minna… See Eneli külmanärvilisus on päris muljet avaldav!

Eneli ütles, et ta läks küll täiega panema, aga päris pildituks ta ennast siiski ei ujunud. Kuidas saavutada see piir, et oma tase veelgi kaugemale viia?

Selleks tuleks teha põhjalikumaid ja pikemaid analüüse, aga… see talvine periood, kui Enelil olid pikalt haigused – sinna võisid mõned sajandikud-kümnendikud jääda. Enelil on terve hooaeg viimased 25 meetrit keeruline olnud, aga selleks peab tegema põhjalikumad analüüsid.

Eneli ütles, et teise basseiniotsa lõpus said tal tõmbed n-ö otsa, kuigi distantsi mõttes oli tal veel ujuda?

Minul pole hetkel aimugi, palju ta üht- või teistpidi tõmbeid tegi. Seda peab eraldi järele vaatama.

Kui Eneli oli poolel maal kuues, kolmandast kohast kõigest 0,08 sajandikku maas, kas siis oli tunne, et täna võib ikkagi tulla?