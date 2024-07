VIDEO Vaata, kuidas läks Eneli Jefimoval olümpiafinaalis

«Läksin nii peale, nagu oli plaanis: alustada tugevamalt, harjuda tempoga ja siis vaadata, kaugele sellega teisel 50 meetril jõuan. Jah, «surin ära», aga tegin plaani järgi. Ei jäänud viimaseks, see on pluss,» võttis eestlanna enda soorituse kokku.

Sellega pole veel Jefimova olümpia lõppenud. Ta saab päeva puhata, kuid juba 31. juulil asub eestlanna võistlustulle naiste 200 meetri rinnuliujumises. «Selle jaoks eraldi treeninguid tehtud pole. Läheme lihtsalt starti, isiklik rekord oleks suurepärane. Näha on, et siin ajad pole kõige kiiremad. Lõpuks on ehkki poolfinaal võimalik,» sõnas Jefimova treener Henry Hein.