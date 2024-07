VIDEO Ülikindla võidu noppinud Kristin Kuuba: teadsin, mida tegema pean

Kristin, esimene mäng tuli pealtnäha lihtsalt. Kuidas tegelikult oli?

Jah, võit tuli lõppkokkuvõttes küllaltki lihtsalt, aga ma arvan, et oli hea, et esimene mäng oli just Maldiivide mängija vastu, et saada seda väljaku tunnetust ja proovida, kuidas on kell 8.30 (kohaliku aja järgi) nii suure publiku ees mängida.

Kuidas see väljak on?

Väljak oli mõnus. Treeningutel oli isegi natuke rohkem tuult, nagu tihti suurtes sulgpallisaalides ikka on, aga praegu tundsin end väga mugavalt.

Kuidas sul hommikuse ärkamisega on?

Õnneks ma olen varajane ärkaja. Mulle meeldib vara ärgata, aga täna oli tõesti selline 5.40 äratus (kohaliku aja järgi). Võib-olla iga hommik päris nii vara ei ärka, aga pigem ma eelistan alati hommikul mängida kui hilja õhtul.

Kas vastane suutis millegagi üllatada või täpselt see plaan millega sa peale läksid ka toimis?

Küllaltki pigem nagu toimis, sest kuna ma nägin minu grupi vastaste omavahelist mängu, siis see mängupilt oli küllaltki selge ja ma teadsin, mida tegema pean. Eks ikka vastasel tuleb ka õnnestumisi sisse, aga tuleb lihtsalt oma mänguplaaniga jätkata ja ma arvan, et täna see töötas.

Homme ootab ees palju raskem mäng. Kuidas sa selleks valmistud?