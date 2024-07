PM PARIISIS Olümpiat võiduga alustanud Kristin Kuuba: proovin homme teha elu mängu!

«See on midagi hoopis teistsugust. Tokyos väga ei tekkinudki tunnet, et kelle jaoks me mängime? Siin on saal iga päev täis ja see annab ekstra tunnet, kui lahe olümpia on!» lausus Kuuba naeratades.

Homme ootab teda aga väga raske pähkel: üks suursoosikuid, kahe olümpiamedali omanik (Rio hõbe, Tokyo pronks) Pusarla Venkata Sindhu Indiast. Too võitis Abdul Razzaqit peaaegu identse tulemusega (21:9, 21:6), kuid Kuuba hinnangul ei saa nende tulemuste põhjal tema ja Sindhu mängu eel ennustusi teha.

«Tolles kohtumises sai rohkem aimu tänasest vastasest. Sindhu jaoks oli lihtne mäng. Arvan, et ta on heas vormis, nagu ta viimastel olümpiamängudel ja teistel suurturniiridel on olnud. Proovin teha elu mängu!» vaatas Kuuba 24 tundi ettepoole.

Kohtumine Sindhuga algab kolmapäeval kell 10.20. Ta proovis juba tänases mängus mõnda asja homset silmas pidades: „Alguses servisin rohkem taha, aga Sindhul on nii tugev rünnak, et homme tuleb pigem ette servida, varieerida, teha erinevaid lööke. Seda kõike proovisin täna – pole oluline, kui paar punkti läheb vastasele, aga tähtis on tunnetada, kuidas erinevaid lööke mängida.

Arvan, et olen saalitunnetuse kätte saanud. Homme on mäng keskmisel, esimesel väljakul, kus võib-olla on natuke rohkem tuult.»

Järgmiseks kohtumiseks valmistumise rutiin om samasugune nagu alati. «Sööd, magad ja treenid. Täna õhtupoole venitan ja teen väikese lõdvestustrenni, et homme hommikul taas värske olla. Homne mäng on samamoodi hommikul vara.

Õnneks olen küllalt varane ärkaja. Täna ärkasin isegi enda kohta varakult, kell 5.40, aga üldiselt see sobib. Parema meelega mängin hommikul kui õhtul hilja.»